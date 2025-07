Calciomercato Napoli ai saluti uno delle ultime scoperte di Cristiano Giuntoli

Il calciomercato del Napoli si muove con decisione, e tra le novità spunta una delle ultime scoperte di Cristiano Giuntoli: Alessio Zerbin potrebbe presto salutare gli azzurri. La società lavora non solo per rinforzare la rosa, ma anche per fare spazio a nuovi talenti, e la cessione dell’attaccante rappresenta un passo strategico in questa direzione. Scopriamo insieme le motivazioni dietro questa scelta e le prospettive future.

La SSC Napoli, oltre che al mercato in entrata, lavora anche per quello in uscita, con Giovanni Manna impegnato a cedere diversi calciatori che non rientrano nei parametri di Antonio Conte o che avrebbero troppo poco spazio in azzurro. Tra questi vi è anche Alessio Zerbin. L’attaccante azzurro non ha sfigurato nei suoi sei mesi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

