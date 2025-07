Calciomercato Milan Romano | Chiesto Jackson | la risposta del Chelsea …

Il calciomercato del Milan si infiamma: Fabrizio Romano svela i dettagli sul pressing rossonero per Nicolas Jackson. L’interesse è concreto, ma quale sarà la risposta del Chelsea, club proprietario del giocatore? È una partita di strategia e chance, dove ogni mossa può fare la differenza. Restate sintonizzati, perché il futuro di Jackson potrebbe cambiare le carte in tavola e definire la prossima stagione dei Diavoli.

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione in merito all'interesse del Milan per Nicolas Jackson.

