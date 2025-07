Calciomercato Milan Parmiggiani verso l’addio | Atalanta sul giovane

Il calciomercato del Milan si infiamma: secondo Luca Bendoni, il promettente difensore Pietro Parmiggiani è pronto a salutare i rossoneri e spiccare il volo verso l’Atalanta. Un trasferimento che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del giovane talento e per le strategie di entrambe le squadre. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su questa trattativa intrigante.

Secondo quanto riportato da Luca Bendoni, il giovane difensore del Milan, Pietro Parmiggiani, è pronto a trasferirsi all’Atalanta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Parmiggiani verso l’addio: Atalanta sul giovane

In questa notizia si parla di: milan - parmiggiani - atalanta - giovane

#Atalanta, in arrivo il difensore classe 2006 Pietro #Parmiggiani dal #Milan Vai su X

PLAYER PROFILE: PIETRO PARMIGGIANI; Calciomercato Milan, Parmiggiani verso l’addio: Atalanta sul giovane; Ossola e Ibrahimovic stendono l'Atalanta: il Milan supera i nerazzurri 2-1.

Calciomercato Atalanta: tutto sulla giovane stella del Milan - MSN - Percassi e D'Amico sono a lavoro per regalare ai propri tifosi un'Atalanta competitiva anche nella prossima stagione L'articolo Calciomercato Atalanta: tutto sulla giovane stella del Milan ... Riporta msn.com

Milan, tra i convocati di Pioli per l'Atalanta c'è anche Raveyre: i ... - Il Milan si è ritrovato questa mattina in hotel nel centro di Milano in vista della gara di questa sera contro l'Atalanta. Secondo tuttomercatoweb.com