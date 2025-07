Calciomercato Milan dal Belgio | Mateta è la priorità in attacco L’entourage spinge …

Il calciomercato del Milan si infiamma con voci dal Belgio: la priorità assoluta in attacco sarebbe Jean-Philippe Mateta, un nome caldo che l’entourage del giocatore sta spingendo con entusiasmo. Con questa mossa, i rossoneri puntano a rinforzare il reparto offensivo e mantenere alta la competitività in vista delle sfide cruciali della stagione. La strategia di mercato si fa sempre più chiara: il Milan pensa in grande, e Mateta potrebbe essere il colpo giusto.

Dal Belgio sono sicuri: la priorità per il Milan in attacco sarebbe Jean-Philippe Mateta. E il suo entourage starebbe spingendo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, dal Belgio: “Mateta è la priorità in attacco. L’entourage spinge …”

In questa notizia si parla di: milan - belgio - mateta - priorità

Milan, doppio innesto dal Belgio: Juventus ancora a mani vuote - Il Milan si prepara a rafforzarsi con due nuovi innesti dal Belgio, puntando a consolidare la rosa e a puntare in alto.

@MatteMoretto sul canale YT di @FabrizioRomano: "Per l'attacco ci sono diversi nomi Nico #Jackson (#Chelsea), il #Milan ha avuto nuovi contatti per valutare la fattibilità economica dell’operazione. Il giocatore piace da tempo, ma la trattativa resta complic Vai su X

Matteo Moretto (via X) - Il Milan accelera per Archie Brown. Nelle ultimissime ore nuovi contatti tra le parti e accordo vicino con il Gent. Si lavora anche sui dettagli del contratto del terzino sinistro. Il club rossonero adesso vuole fare in fretta per evitare possibil Vai su Facebook

Milan News: Calciomercato, Live, Ultime Notizie AC Milan oggi; Pagelle Frosinone-Milan, i voti di Tuttosport: Bennacer sale in cattedra.