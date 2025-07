Calciomercato Milan Brown sfuma? Accordo Gent-Fenerbahce Ma lui …

Il calciomercato estivo si infiamma con le ultime novità: Gent e Fenerbahçe hanno trovato l’accordo per Archie Brown, lasciando il Milan a guardare da lontano. Dopo settimane di trattative, il sogno rossonero sembra svanire, ma quali saranno le prossime mosse dei club italiani? La situazione si fa sempre più incerta, e i tifosi aspettano di scoprire se questa operazione cambierà le carte in tavola.

Gent e Fenerbahce avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di Archie Brown in questo calciomercato estivo: sfuma il Milan?.

