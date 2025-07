Calciomercato Milan accordo anche con il Gent per Brown | ecco il prossimo passo

Il calciomercato del Milan entra nel vivo: dopo aver raggiunto l’accordo con il Gent per Archie Brown, i rossoneri si preparano a definire gli ultimi dettagli. Con il talento belga nel mirino e il Fenerbahçe che tiene alta la competizione, il club milanese si appresta a compiere il prossimo passo strategico. L’attenzione ora è tutta sulla fumata bianca che potrebbe rivoluzionare l’attacco rossonero.

Il Milan avrebbe raggiunto un accordo anche con il Gent per Archie Brown, che comunque piace anche al Fenerbahce: ecco il prossimo passo.

Archie #Brown sempre più vicino al #Fenerbahçe: accordo con il #Gent per 8 milioni. #Milan defilato da giorni.

? #Calciomercato #Milan | Accelerata per Archie #Brown: nuovi contatti col #Gent, accordo vicino e dettagli in fase di definizione. Il club vuole chiudere in fretta per anticipare la concorrenza.

Il Milan accelera per Brown: accordo vicino con il Gent, ma c'è da superare la concorrenza del Fenerbahce; Archie Brown tra Milan e Fenerbahce, il punto sulla trattativa col Gent: sarà decisiva la volontà del giocatore; Moretto: accordo verbale tra Milan e Brown per un contratto di 5 anni. Il giocatore vuole i rossoneri.

Archie Brown tra Milan e Fenerbahce, il punto sulla trattativa col Gent: sarà decisiva la volontà del giocatore - La società rossonera resta in piena corsa per l'acquisto del terzino, avendo raggiunto un accordo di massima col Gent che ne detiene il cartel ... Da msn.com

Milan, Brown vuole trasferirsi in rossonero: Fenerbahce messo in stand-by - Archie Brown vuole trasferirsi a tutti i costi al Milan, per questo ha messo in stand- Riporta msn.com