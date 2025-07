Calciomercato Juventus su quel centrocampista bianconero c’è forte concorrenza | Napoli e Milan ma la favorita è il Genoa! Le ultimissime novità

Il calciomercato della Juventus si infiamma su un giovane talento che sta facendo parlare di sé: Fabio Miretti. Con Milan, Napoli e Genoa pronti a inserirsi nella corsa, il futuro del centrocampista bianconero si fa sempre più incerto. La domanda è: quale sarà la destinazione finale di questo promettente centrocampista? Restate con noi per scoprire tutte le ultime novità su questa sfida di mercato che potrebbe rivoluzionare il destino di Miretti e della Juventus.

Calciomercato Juventus, quel centrocampista è attenzionato da tre squadre: spuntano anche il Milan e il Napoli su di lui. Il futuro di Fabio Miretti è diventato uno dei temi più discussi in casa Juventus: il giovane centrocampista classe 2003 è finito nel mirino di diversi club italiani. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Miretti, ma non sarebbe l’unico club a monitorare la situazione del calciatore bianconero. Calciomercato Juventus, Miretti è nel mirino di Milan e Genoa. Oltre ai partenopei, anche Milan e Genoa sono interessati al giocatore. Il Genoa, in particolare, ha avuto il piacere di vedere all’opera Miretti in prestito lo scorso anno e sarebbe ora intenzionato a confermarlo nella propria rosa per la stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, su quel centrocampista bianconero c’è forte concorrenza: Napoli e Milan, ma la favorita è il Genoa! Le ultimissime novità

In questa notizia si parla di: juventus - centrocampista - napoli - milan

Fagioli Fiorentina, riscatto a fine stagione? Cosa filtra sul futuro del centrocampista: ecco quanto incasserebbe la Juventus. Cifre e dettagli - La Fiorentina punta decisamente su Nicolò Fagioli, con l'intento di esercitare il riscatto a fine stagione.

Torna l'appuntamento quotidiano di Oggi Sport Notizie sul mercato della Serie A, ma non solo #juventus #milan #inter #manchestercity #lazio #napoli #acmilan Vai su Facebook

Calciomercato oggi: il Napoli punta su Nunez e Sancho, il Milan avanza per Xhaka e Guerra. La Juve insiste su Osimhen, Ghisolfi lascia la Roma; Terza ufficialità di giornata in Serie A; Juve, ufficiale Kelly e addio Fagioli. Milan scatenato: tutti i colpi di mercato.

Miretti, non solo Napoli: altri 2 club di Serie A sullo juventino - Il Napoli sarebbe interessato a Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, ma non sarebbe il solo club di Serie A ad essere sulle tracce del ragazzo: come riportato da "Radio ... Riporta tuttojuve.com

Tardelli a Gazzetta: “Alla Juventus servirebbe Tonali o Xhaka, Vlahovic lo venderei anche al Milan. Su Yildiz, David e Kolo Muani…” - Marco Tardelli parla a Gazzetta: "Mi diverto guardando il ragazzino turco, possiede dei colpi interessanti. Secondo tuttojuve.com