Calciomercato Juventus | occhi del Genoa in casa bianconera arrivano conferme sull’obiettivo! Il Grifone chiede in prestito questo giocatore

Il calciomercato della Juventus si anima con una notizia interessante: il Genoa ha ufficialmente chiesto in prestito il giovane difensore Facundo Gonzalez, un talento emergente della Vecchia Signora. Questa operazione, se confermata, rappresenta un’opportunità importante per il giocatore di acquisire minutaggio e consolidare le proprie capacità . La sfida tra i club si intensifica, ma quali saranno le prossime mosse nel mercato bianconero? Rimanete sintonizzati per scoprirlo.

Calciomercato Juventus: il Genoa ha chiesto il prestito secco di questo giocatore bianconero, arriva la conferma dell'operazione. Il Genoa guarda in casa Juventus per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club ligure avrebbe messo nel mirino Facundo Gonzalez, giovane e promettente difensore centrale di proprietà della Vecchia Signora. L'interesse del Grifone per il giocatore uruguaiano sarebbe molto concreto e la trattativa per un suo trasferimento in prestito potrebbe chiudersi positivamente nei prossimi giorni.

