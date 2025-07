Calciomercato Juventus doppietta Sancho più Conceicao? Aria d’addio per Nico Gonzalez

Il calciomercato della Juventus è in fermento, con manovre strategiche che promettono di rivoluzionare la rosa e alimentare l’entusiasmo dei tifosi. Dalla doppietta di Sancho alle voci di addio per Nico Gonzalez, i bianconeri sognano di rinforzarsi nel reparto offensivo, tenendo d’occhio nomi come Kolo Muani e Vlahovic. Con tante trattative ancora da definire, l’estate promette grandi novità: il futuro juventino si costruisce ora, passo dopo passo.

È un calciomercato che la Juventus sta affrontando con la giusta mentalità e volontà di essere protagonista, con tante operazioni in ballo che andranno concretizzate per poter promuovere l’estate bianconera. Il focus principale resta quello sul reparto offensivo dove, oltre ad attendere ciò che accadrà sui fronti Kolo Muani e Vlahovic, la Vecchia Signora continua ad essere molto attiva per quanto riguarda la questione esterni. Nonostante nelle ultime ore sia spuntato un possibile ritorno di fiamma per Adeyemi, i nomi in prima linea restano sempre gli stessi, ovvero Jadon Sancho e Francisco Conceicao. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, doppietta Sancho più Conceicao? Aria d’addio per Nico Gonzalez

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus - doppietta - sancho

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - La Juventus punta a tornare protagonista nella corsa allo Scudetto, rafforzando la rosa con acquisti strategici come Jonathan David.

Calciomercato Juve: doppietta Sancho-Conceicao, chiave Nico! E c'è l'occasione Douglas Luiz I bianconeri si avvicinano sempre di più alla chiusura per l'inglese, cercato anche dal Napoli di Conte. Per Chico si tratta, l'argentino tagliato fuori Noa Lang ha pre Vai su Facebook

Calciomercato #Juve: doppietta Sancho-Conceicao, chiave Nico! E c'è l'occasione Douglas Luiz Vai su X

Calciomercato Juve: doppietta Sancho-Conceicao, chiave Nico! E c'è l'occasione Douglas Luiz; Calciomercato, Osimhen resta al Galatasaray. Juve, Douglas Luiz per Sancho; Calciomercato Juve, colpo Sancho: è il giorno chiave. Flop Nico Gonzalez, pensiero stupendo in uscita.

Calciomercato Juve: doppietta Sancho-Conceicao, chiave Nico! E c'è l'occasione Douglas Luiz - I bianconeri si avvicinano sempre di più alla chiusura per l'inglese, cercato anche dal Napoli di Conte. Secondo tuttosport.com

Juventus, Sancho aspetta, ma serve chiudere. Per la fascia spunta Dodò: servono 30 milioni - Il giocatore ha dato priorità ai bianconeri, ma non aspetterà per tutta la sessione di mercato. Segnala msn.com