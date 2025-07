Calciomercato Juve l' ombra della Saudi Pro League piomba su quell’obiettivo per il centrocampo | una squadra neo promossa lo ha messo ufficialmente nel mirino! Pronta un’offerta ricchissima

Il calciomercato della Juventus si infiamma: l’ombra della Saudi Pro League si allunga su uno dei nostri obiettivi più ambiti, Granit Xhaka. Dopo due stagioni di successi al Bayer Leverkusen, il centrocampista svizzero potrebbe presto cambiare aria, attirando l’interesse di una squadra neo-promossa in Arabia Saudita disposta a mettere sul piatto una cifra da capogiro. Quali sono le prossime mosse di mercato e le chances di un colpo inatteso? Resta con noi per scoprirlo.

Calciomercato Juve, un club appena promosso in Saudi Pro League tenta un obiettivo bianconero! Può proporgli una cifra da capogiro. Tutti i dettagli. Il futuro di Granit Xhaka, centrocampista svizzero classe 1992, sembra essere sempre più lontano dal Bayer Leverkusen dopo due stagioni di grande livello. Il giocatore, che ha dimostrato solidità e qualità in mediana, potrebbe presto cambiare maglia, e le sue opzioni si stanno concentrando su due direzioni principali: Europa e Medio Oriente. Milan e Juventus su Xhaka. Il Milan, alla ricerca di un centrocampista di esperienza e qualità, ha già manifestato un forte interesse per Xhaka.

Theo Hernandez Juve, il terzino non piace solo ai bianconeri! Risuonano le sirene esotiche della Saudi Pro League. Cosa risulta attualmente - Nel panorama del calciomercato, Theo Hernandez continua a essere un nome al centro delle attenzioni, non solo per la Juventus.

