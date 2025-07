Calciomercato Juve LIVE | lo Sporting Lisbona si muove per Alberto Costa novità sul futuro di Conceicao

Il calciomercato della Juventus è nel vivo, con strategie che si muovono rapide e decise. Mentre lo Sporting Lisbona si fa avanti per Alberto Costa, il futuro di Conceição rimane in bilico, alimentando le voci e le trattative in corso. Segui con noi tutte le novità in tempo reale, tra indiscrezioni, incontri e affari conclusi, perché il mercato bianconero non si ferma mai. Restate sintonizzati per scoprire le prossime mosse della Vecchia Signora!

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2025.

#Calciomercato #Juventus: lo #SportingLisbona chiede #AlbertoCosta, le cifre Vai su X

Alla Juve piace Morten Hjulmand Il centrocampista danese dello Sporting Lisbona avrebbe una valutazione di 50 milioni di euro Secondo voi potrebbe essere un buon rinforzo per il centrocampo dei bianconeri Vai su Facebook

Juve, Costa verso lo Sporting: finanzia l’arrivo del pupillo di Tudor - La Juve si prepara a cedere Alberto Costa, con lo Sporting interessato, e la sua cessione può consentire l'arrivo di un pupillo di Tudor ... Segnala calciomercato.it

Juventus, lo Sporting su Alberto Costa: offerta da 20 milioni - I portoghesi sono sull’esterno classe 2003 della Juventus, arrivato nel mercato di gennaio dal Vitoria Guimarães. Da msn.com