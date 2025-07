Calciomercato Juve | l’Inter punta questo big bianconero a parametro zero per l’estate del 2026? Ecco la verità legata alle indiscrezioni sul suo futuro

Il calciomercato di Juve e Inter si infiamma con indiscrezioni che fanno sognare i tifosi. L’Inter, infatti, avrebbe messo nel mirino un big bianconero a parametro zero per il 2026, puntando a rafforzare ulteriormente il suo attacco intorno a Lautaro Martínez. Ma qual è la verità dietro queste voci di mercato? La risposta potrebbe riservare sorprese e colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso.

Calciomercato Juve: l’Inter vuole questo big bianconero a costo zero per l’estate del 2026? Qual è la verità per il suo futuro. Il calciomercato Inter lavora per costruire un reparto offensivo sempre più forte attorno al suo capitano, Lautaro Martínez. Mentre la società si gode il nuovo acquisto Ange-Yoan Bonny, le strategie future, come riporta il Quotidiano Sportivo, sono strettamente legate all’incerto destino di Marcus Thuram. Un suo eventuale addio aprirebbe le porte a un nuovo colpo da novanta, con due nomi su tutti sul taccuino della dirigenza. L’opzione immediata: Moise Kean, un profilo pronto per la Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: l’Inter punta questo big bianconero a parametro zero per l’estate del 2026? Ecco la verità legata alle indiscrezioni sul suo futuro

inter - calciomercato - juve - bianconero

