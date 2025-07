Calciomercato Juve il futuro di quel giocatore è in bilico tra i bianconeri e una squadra! Il club acquirente vuole fare un sacrificio per lui ma…L’indiscrezione

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il destino di Alberto Costa, giovane difensore che si trova tra due cuori pulsanti: i bianconeri e un club interessato. La volontà del club acquirente di fare un sacrificio importante potrebbe cambiare le sorti del suo futuro a Torino. Resta da scoprire se Costa continuerà la sua avventura con la Juventus o troverà una nuova sfida altrove. La decisione finale è ancora nel limbo, e l’attesa cresce.

Secondo quanto asserito da Alfredo Pedullà in un video pubblicato sul proprio canale You Tube, da fonti vicine alla dirigenza, lo Sporting Lisbona ha presentato un'offerta di circa 20 milioni di euro per il centrale, una cifra che la Juventus sta valutando attentamente.