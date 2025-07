Calciomercato Inter Under 23 Prestia pronto per il trasferimento in nerazzurro! Ecco le ultime sul giocatore del Cesena

Il calciomercato dell’Inter Under 23 si scalda con la possibile acquisizione di Prestia dal Cesena. Il giocatore ha già dato il via libera a un biennale, aprendo le porte a un potenziale ritorno in nerazzurro. Con l’obiettivo di rafforzare il nuovo progetto giovanile, la società si prepara a ufficializzare l’affare, segnando un altro passo importante nella costruzione di una squadra che debutterà in Lega Pro nel 2025-26.

Calciomercato Inter Under 23, arriva il primo leader: Prestia dice sì al biennale. Ora si attende l'ufficialità da parte del Club. Il Calciomercato Inter è già in moto e la società e pronta a scrivere una nuova pagina nella propria storia con la nascita della squadra Under 23, attesa al debutto in Lega Pro nella stagione 2025-26. Dopo Juventus, Atalanta e Milan, anche i nerazzurri puntano con decisione sul progetto "seconda squadra", e il primo nome importante per dare solidità ed esperienza al gruppo è già stato scelto: Giuseppe Prestia. Il difensore classe 1993, ex capitano del Cesena, ha accettato l'offerta di un contratto biennale con l'Inter U23, confermando la propria volontà di abbracciare un progetto ambizioso.

