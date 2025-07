Calciomercato Inter tutti gli aggiornamenti sulle trattative più calde nei nerazzurri | ecco le ultime novità di giornata

Il calciomercato dell'Inter si anima con aggiornamenti esclusivi e trattative in svolgimento: tra il ritorno di Calhanoglu in Turchia che sfuma e le ultime offerte per rinforzare la rosa nerazzurra, i tifosi sono sempre più attenti alle novità di giornata. Scopriamo insieme le mosse più calde e le strategie dei nerazzurri in questa intensa sessione estiva, perché il futuro dell'Inter è scritto nei dettagli delle trattative.

Calciomercato Inter, tutte le novità su Calhanoglu, Leoni e sulle offerte sul calciomercato dei nerazzurri in questa sessione estiva. Il ritorno di Hakan Calhanoglu in patria, almeno per ora, è da considerarsi sfumato. Secondo quanto riferito da ambienti vicini alla trattativa, la delegazione del Galatasaray è attesa a Istanbul nelle prossime ore senza aver raggiunto alcun accordo per strapparlo dal calciomercato Inter. Alla base dello stallo ci sarebbe la valutazione troppo bassa proposta dal club turco per il regista nerazzurro, ritenuta nettamente inferiore al valore reale di uno dei migliori centrocampisti d’Europa nel suo ruolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, tutti gli aggiornamenti sulle trattative più calde nei nerazzurri: ecco le ultime novità di giornata

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - nerazzurri - novità

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l'Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Luis Henrique, dopo le visite manca solo la firma; Inter: come gioca il PSG, come può mettere in difficoltà i nerazzurri e come Inzaghi può battere Luis Enrique; Calciomercato, Inter su Hojlund ma non solo: le novità 06/06/2025.