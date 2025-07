Calciomercato Inter non solo Leoni | c’è già un’alternativa importante trattativa in corso

L’Inter sta intensificando le sue strategie di calciomercato, andando oltre le solite opzioni e pensando a soluzioni alternative per rinforzare la difesa. Con trattative già avviate e una rosa in continua evoluzione, i nerazzurri puntano a costruire una squadra competitiva per la stagione 2025/2026, pronta a sorprendere già dal raduno di luglio. Il futuro dell’Inter si sta delineando con nuove opportunità e sfide entusiasmanti, e tutti gli sguardi sono puntati su questo emozionante percorso.

Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili mosse dei nerazzurri per rinforzare il reparto difensivo. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter è impegnata a fondo nella costruzione di una rosa forte e competitiva per la stagione 20252026, con l’obiettivo di offrire a Cristian Chivu una squadra quasi definitiva già a partire dal 26 luglio, data del raduno ad Appiano Gentile. Nonostante la base solida della squadra, il club nerazzurro è consapevole che alcuni settori necessitano di ulteriori rinforzi. In particolare, il reparto difensivo è al centro delle attenzioni, con una particolare attenzione rivolta alla fascia centrale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, non solo Leoni: c’è già un’alternativa importante, trattativa in corso

