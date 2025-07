Calciomercato Inter l' alternativa a Leoni per la difesa

L'Inter si prepara a una nuova avventura, e il calciomercato estivo rappresenta il momento clou per rinforzare la rosa. Dopo aver puntato su Leoni come alternativa in difesa, il club sta esplorando altre soluzioni per garantire solidità e versatilità alla linea difensiva. Con l’obiettivo di partire al massimo, la società lavora incessantemente per consegnare a Chivu una squadra competitiva già dal primo giorno di ritiro, così da affrontare al meglio la stagione che si avvicina.

La nuova stagione, per l'Inter, inizierà ufficialmente il 26 luglio, quando squadra e staff si ritroveranno al BPER Training Center per la ripresa degli allenamenti. Per quella data il club vuole mettere a disposizione del tecnico Cristian Chivu una rosa il più possibile completa, così da. 🔗 Leggi su Today.it

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Inter, pronti 30 milioni per Leoni. Ma il Parma fa muro - Si tratta a oltranza con i gialloblù, che ne chiedono almeno 40. gazzetta.it scrive

Calciomercato Inter news/ Giovanni Leoni, c’è ancora distanza. Con chi fare cassa? (oggi 11 luglio 2025) - Calciomercato Inter news oggi 11 luglio 2025: Giovanni Leoni, c’è ancora distanza con il Parma. Lo riporta ilsussidiario.net