Calciomercato Inter intesa per Aleksandar Stankovic al Brugge | la clausola per la recompra è monstre! Nulla di fatto per Jashari e Ordonez

Il calciomercato dell'Inter continua a muoversi con decisione: dopo l'intesa per Aleksandar Stankovic al Brugge, con una clausola di recompra monstre, e il nulla di fatto per Jashari e Ordonez, la sessione estiva si avvicina alla conclusione. Nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, si è consolidato un accordo che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il futuro dei nerazzurri. La strada verso le ultime trattative è ormai tracciata, e i tifosi sono ansiosi di scoprire cosa riserverà questa estate di mercato.

Il calciomercato Inter è vicino a concludere un'altra operazione estiva in uscita. Nella giornata di ieri, nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, si è tenuto un incontro tra la dirigenza dell' Inter e quella del Club Brugge, durante il quale è stato trovato un accordo di massima per il trasferimento di Aleksandar Stankovic in Belgio. Il centrocampista classe 2005, che ha recentemente concluso una stagione positiva in prestito al Lucerna, sembra pronto a iniziare una nuova avventura in Jupiler Pro League.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Fabrizio Romano: "Nelle giornate recenti sia l’Inter che la Roma si sono messe in contatto con il Palmeiras per sondare il terreno su Richard Rios, individuato come rinforzo per la linea mediana. Il club brasiliano ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro". Vai su Facebook

