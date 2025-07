Calciomercato Inter il Fulham piomba su Taremi in vista della prossima sessione estiva | le ultime sui nerazzurri

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: il Fulham si prepara a sfidare i nerazzurri per Mehdi Taremi, la stella iraniana arrivata a zero da poco. Con un pressing insistente, i britannici vogliono assicurarsi l’attaccante in vista della prossima stagione, aprendo uno scenario inaspettato che potrebbe cambiare le carte in tavola. La volontà del club e le ultime mosse sul mercato rimettono tutto in discussione: cosa decideranno Inter e Taremi?

Calciomercato Inter, forte pressing del Fulham per poter aqcusitare Taremi in vista della prossima stagione. La risposta del Club. Il calciomercato Inter si arricchisce di nuovi scenari inaspettati. A pochi mesi dal suo arrivo a parametro zero, Mehdi Taremi potrebbe già salutare i nerazzurri. L’attaccante iraniano, classe 1992, è finito nel mirino del Fulham, club di Premier League alla ricerca di rinforzi offensivi in vista della prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato da fonti internazionali, il club londinese avrebbe manifestato un interesse concreto per l’ex centravanti del Porto, che con la maglia dei Dragões ha messo a segno 91 gol in 182 presenze ufficiali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il Fulham piomba su Taremi in vista della prossima sessione estiva: le ultime sui nerazzurri

