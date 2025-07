Calciomercato Inter i nerazzurri incassano più di 21 milioni! Ecco come hanno fatto i nerazzurri a guadagnare tanto

L'Inter sorprende ancora, incassando oltre 21 milioni di euro grazie a una strategia intelligente e discreta. I nerazzurri hanno saputo sfruttare le clausole sulle rivendite nei contratti dei giovani talenti ceduti, trasformando queste opportunità in un'importante fonte di guadagno. Una tattica che permette di consolidare il bilancio senza sacrificare i grandi nomi sul mercato. Ecco come l'Inter sta scrivendo una nuova pagina di successo economico nel calciomercato.

Calciomercato Inter, strategia vincente: le clausole sulle rivendite portano milioni nelle casse nerazzurre! Tutti i dettagli sugli introiti nerazzurri. L' Inter continua a incassare senza dover necessariamente cedere i suoi big. Una strategia silenziosa ma redditizia sta portando importanti risorse economiche nelle casse nerazzurre: si tratta delle clausole sulle future rivendite inserite nei contratti dei tanti giovani ceduti nelle ultime stagioni. Un modello che la dirigenza ha affinato con attenzione, trasformando le cessioni minori in una vera e propria leva finanziaria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si parla di oltre 21 milioni di euro già incassati grazie a queste operazioni, ai quali potrebbero aggiungersi presto altri 10 milioni derivanti dalla cessione di Aleksandar Stankovic al Club Brugge.

