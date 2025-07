Calciomercato Inter futuro incerto per Stankovic | l’Amburgo si inserisce nella corsa il club belga prende tempo

Il futuro di Filip Stankovic, giovane promessa dell’Inter, si fa incerto. Dopo settimane di trattative con club belgi come Anderlecht e Club Brugge, la situazione si complica: l’amburgo si inserisce nella corsa, ma il club belga prende tempo. La prossima stagione potrebbe essere decisiva per il portiere classe 2002, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Resta da capire se questa lunga attesa segnerà il suo addio ai nerazzurri o aprirà nuove strade.

Calciomercato Inter, Filip Stankovic pronto a lasciare i nerazzurri nella prossima stagione? Cosa filtra sull’estremo difensore. Si complica il futuro di Filip Stankovic, giovane portiere classe 2002 cresciuto nel vivaio nerazzurro ed ora inserito nel calciomercato Inter. Dopo settimane di trattative con un club belga – probabilmente l’Anderlecht o il Club Brugge, due delle società più attive nel monitorare i giovani talenti europei – l’operazione non ha ancora trovato una definizione, lasciando la porta aperta a nuovi scenari esterni alla Serie A. Secondo quanto riportato da Sportitalia, nelle ultime ore si è registrato l’interesse concreto dell’ Amburgo, storico club della Bundesliga 2 che punta al ritorno nella massima serie tedesca. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, futuro incerto per Stankovic: l’Amburgo si inserisce nella corsa, il club belga prende tempo

