Calciomercato Inter Chivu punta tutto sul difensore per rinforzare il reparto arretrato | tutti gli aggiornamenti sul giovane centrale

Calciomercato Inter, l’obiettivo rimane Giovanni Leoni: tutti i dettagli sulla trattativa per il centrale di difesa ex Sampdoria. La nuova Inter di Cristian Chivu prende forma, e l’allenatore rumeno ha già chiarito alla dirigenza nerazzurra quali sono le sue priorità in vista della sessione estiva di calciomercato. In cima alla lista c’è un nome ben preciso: Giovanni Leoni, difensore classe 2006 di proprietà del Parma, considerato uno dei prospetti più interessanti della nostra Serie A. Secondo quanto riportato da Sportitalia, è stato lo stesso Chivu a indicare Leoni per il calciomercato Inter come prima e unica vera richiesta per il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com