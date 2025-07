Calciomercato Inter cessioni d’oro per i nerazzurri | ricavato un tesoretto importante le cifre

L'Inter sta sfruttando al massimo il calciomercato estivo, grazie a cessioni strategiche che stanno generando un tesoretto importante. Questi ricavi consentiranno alla società di pianificare con maggiore sicurezza le prossime mosse, rinforzare la rosa e puntare a nuovi obiettivi. Con ogni uscita, i nerazzurri si avvicinano a una fase di rinnovamento che potrebbe cambiare volto alla squadra. Il futuro dell’Inter si costruisce anche sulle cifre di queste cessioni, fondamentali per il successo.

Calciomercato Inter, le ultime sulle mosse dei nerazzurri con le possibili cessioni della sessione estiva. Tutti i dettagli in merito. L' Inter è al centro di un'importante fase di transizione, con il mercato che continua a muoversi in modo frenetico. Una parte fondamentale di questo processo riguarda le cessioni, che stanno alimentando le casse nerazzurre, fornendo a Cristian Chivu e alla dirigenza il "tesoretto" necessario per completare le operazioni in entrata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter incasserĂ circa 25 milioni di euro grazie alle cessioni di tre giocatori considerati "minori" ma che, nel complesso, contribuiranno in modo significativo al bilancio del club.