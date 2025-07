Calciomercato Inter Carboni prossimo alla cessione al Genoa? Come procede la trattativa tra i genovesi e Marotta

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con il futuro di Valentin Carboni ancora in bilico. Il talento argentino, dopo un'ottima stagione al Monza, potrebbe presto trasferirsi in prestito al Genoa, che si muove con decisione per assicurarsi le sue qualità. La trattativa tra i nerazzurri e i liguri, guidati da Marotta e Vieira, avanza rapidamente, e l'operazione promette di essere uno degli affari più interessanti di questo mercato di gennaio. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

Calciomercato Inter, Genoa su Valentin Carboni: il talento dell'Inter sempre più vicino al prestito. Vieira pronto ad accoglierlo. Il Genoa si muove con decisione sul mercato, e uno dei nomi caldi delle ultime ore è quello di Valentín Carboni, talento argentino classe 2005 di proprietà dell' Inter. Dopo una stagione positiva al Monza, il trequartista è tornato in orbita nerazzurra, ma il club di Viale della Liberazione sarebbe pronto a cederlo nuovamente in prestito per garantirgli minuti e continuità in Serie A. I rossoblù, guidati da Patrick Vieira, sono in pole per assicurarsi le prestazioni del giovane sudamericano, attualmente impegnato con la Nazionale argentina alla Copa América.

