Calciomercato il Como si assicura un colpo di prospettiva | ecco Pisati

Il Como non si ferma e punta deciso sul talento emergente: ecco Pisati, giovane promessa ex Milan, un investimento sul futuro che può fare la differenza. Con questa operazione, i lariani rafforzano la loro crescita e si preparano a conquistare nuove vette. La strategia di mercato si fa sempre più ambiziosa: il club vuole scrivere un capitolo entusiasmante della sua storia, e Pisati potrebbe essere il protagonista.

Il Como continua a investire sul futuro e rinforza il proprio settore giovanile con un colpo di prospettiva: ecco Pisati, ex Milan.

