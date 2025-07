Calciomercato Genoa continua la caccia al nuovo centravanti

...porti energia e realizzazioni sotto porta, rafforzando così il reparto offensivo e rilanciando le ambizioni del club. La caccia al nuovo centravanti si fa sempre più serrata: il Genoa punta a chiudere presto l'affare per consolidare la rosa e affrontare al meglio la stagione.

Quasi chiuso il colpo Valentin Carboni e ormai alle battute finali per il ritorno di Messias, ora il Genoa si può concentrare sulla ricerca del nuovo centravanti. Vieira ha bisogno di una punta di peso che possa reggere il reparto, serve un profilo abile nel giocare con la squadra e che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

