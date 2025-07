Calciomercato Bari | dopo l' addio di Maita ufficiali il rinnovo di Bellomo e la cessione di Matino

Il calciomercato del Bari si anima con decisioni importanti: dopo l'addio di Maita, ufficiale il rinnovamento con Bellomo e la cessione di Matino. Le operazioni segnano un nuovo inizio per i biancorossi, pronti a scrivere un capitolo diverso nella loro storia. Con queste mosse strategiche, il club punta a rinforzare la rosa e a competere con determinazione. La stagione è alle porte: cosa riserverà il futuro?

Nella serata di ieri, mentre Christian Gytkjær atterrava all'aeroporto di Bari-Palese, la SSC Bari ha comunicato la cessione definitiva di Mattia Maita al Benevento. Il centrocampista dopo cinque stagioni e mezza in biancorosso si è accordato per i prossimi tre anni con i sanniti, scendendo in.