Calciomercato Atalanta ritorna Marco Sportiello? Il portiere potrebbe diventare il vice Carnesecchi

L’Atalanta si prepara a rinforzare il suo reparto portieri con un ritorno atteso: Marco Sportiello. Il suo possibile ruolo di vice Carnesecchi rappresenta una mossa strategica, soprattutto in vista delle sfide future e delle esigenze di esperienza in rosa. Con l’addio di Rui Patricio, la società nerazzurra si concentra sulla scelta del profilo ideale per garantire stabilità e affidabilità tra i pali. La trattativa è in evoluzione: scopriamo insieme le potenziali sorprese di questo calciomercato.

Calciomercato Atalanta, si valuta attentamente il possibile ritorno di Marco Sportiello alla corte nerazzurra come vice Carnesecchi. La situazione Aspettando novità dopo l'addio di Retegui, il calciomercato Atalanta valuta attentamente chi sarà il possibile vice Carnesecchi dopo l'addio di Rui Patricio. Un calciatore in grado di portare esperienza e ovviamente comodità in termini di liste .

