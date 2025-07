Calcio successo per lo stage della Polisportiva Puglianello

Un weekend all'insegna del calcio e della passione giovanile: lo stage organizzato dalla Polisportiva Puglianello ha superato ogni aspettativa, attirando un numero record di giovani talenti delle annate 2006-2008. Mister D’Inverno e il presidente Rescigno esprimono grande soddisfazione per l’eccezionale partecipazione, segnando un momento di grande crescita e entusiasmo per il futuro del club. Un successo che spinge la Polisportiva a guardare con ottimismo alle prossime sfide.

Comunicato Stampa Oltre ogni aspettativa la partecipazione giovanile all'evento riservato alle annate 2006-2008: soddisfatti mister D'Inverno e il presidente Rescigno Grande entusiasmo e straordinaria partecipazione giovanile hanno caratterizzato lo stage di selezione organizzato dalla Polisportiva Puglianello, svoltosi nel pomeriggio di .

In questa notizia si parla di: stage - polisportiva - puglianello - calcio

