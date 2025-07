Calcio serie C ScaiSpa è un nuovo partner del Perugia Calcio

Il Perugia Calcio si prepara a un emozionante ritorno con ScaiSpa, il rinomato partner che, dopo cinque anni, riabbraccia i biancorossi. Con sede a Bastia Umbra e una presenza consolidata in Italia, Malta e Balcani, l'azienda specializzata in macchinari per edilizia, industria, riciclaggio, agricoltura ed estrazione celebra oggi il suo nuovo inizio con il club umbro, rafforzando così il legame tra eccellenza sportiva e innovazione.

