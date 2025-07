Calcio primo contratto da professionista per Giacomo Graziani | giocherà in serie C con il Forlì

Giacomo Graziani, talento emergente e cuore biancorosso, conquista il suo sogno: il primo contratto da professionista con il Forlì in Serie C. Cresciuto nel settore giovanile del club, il giovane difensore classe 2006 si appresta a vivere un'esperienza emozionante nel calcio che conta. Con passione e determinazione, Graziani si prepara a lasciare il segno sulla scena nazionale, portando avanti la tradizione di eccellenza del Forlì.

Anche Giacomo Graziani respirerà l'atmosfera della Serie C con la maglia del Forlì. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile biancorosso, ha firmato il suo primo contratto con i professionisti con la maglia del Forlì. Classe 2006, Graziani ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: forlì - graziani - serie - calcio

CALCIO A 5 - Con la conferma di Edoardo Bonetti, il Calcio a Cinque Forlì rinnova non solo un giocatore completo e funzionale al progetto tecnico, ma anche un simbolo di crescita e attaccamento alla maglia. Un altro passo nella direzione della solidità e dell Vai su Facebook

Calcio, primo contratto da professionista per Giacomo Graziani: giocherà in serie C con il Forlì; Il Forlì annuncia la conferma di Giacomo Graziani; CALCIO SERIE D: IL LENTIGIONE VIENE BEFFATO DAL FORLI' AL SESTO MINUTO DI RECUPERO.