Calcio Napoli rallenta la trattativa per Osimhen al Galatasaray | il punto

Il trasferimento di Osimhen al Galatasaray sembra ora in stallo, complicato dalla mancanza di garanzie bancarie sufficienti. Nonostante l’arrivo del club turco in Italia, le negoziazioni non hanno ancora trovato un accordo definitivo, lasciando aperta la questione e accendendo nuovi dubbi sul futuro dell’attaccante napoletano. La trattativa si complica ulteriormente, e il destino del giocatore rimane incerto, con le prossime ore decisive per un possibile sviluppo.

Il Galatasaray non avrebbe fornito le garanzie bancarie che rassicurano il Calcio Napoli sulla certezza di incassare i soldi per la cessione di Osimhen. Non è arrivato a conclusione il tentativo del Galatasaray di prendere Osimhen dal Calcio Napoli. Il club turco è arrivato ieri in Italia ma, da quanto si apprende, non ha portato

