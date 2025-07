Calcio mercato | ora è ufficiale Nicolás Kühn è un nuovo giocatore del Como

Il calciomercato si infiamma con un colpo da grande club: il Como 1907 ha ufficializzato l’ingaggio di Nicolás Kühn, esterno tedesco proveniente dal Celtic FC, con contratto fino al giugno 2029. A soli 25 anni, il talento ha brillato in Scozia con 21 gol e 9 assist, dimostrando di essere una vera potenza in fase offensiva. Questa mossa segna un passo importante nella crescita del club e lascia i tifosi già sognare il nuovo ciclo di successi.

Como 1907 conferma l’ingaggio fino al giugno del 2029 dell’esterno tedesco Nicolás Kühn dal Celtic FC. Il 25enne arriva dopo una stagione straordinaria in Scozia, con 21 gol e nove assist in tutte le competizioni. Kühn si è formato in alcuni dei migliori settori giovanili d’Europa—St. Pauli. 🔗 Leggi su Quicomo.it