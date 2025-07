Calcio l' Olimpia Prato a lezione da Sarri Giampaolo e Semplici

Nel cuore di Castiglione della Pescaia, Gabriele e Francesco Pecoraro, giovani e promettenti allenatori dell'Olimpia Prato, hanno vissuto un'esperienza unica: una giornata formativa con Maurizio Sarri, il maestro del calcio moderno. Tra teoria e analisi tattiche sul campo, hanno avuto l'opportunità di apprendere dai migliori, arricchendo le proprie competenze e alimentando la passione per il gioco. Questa esperienza segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita del club pratese, che si prepara a scrivere nuove pagine di successo.

Prato, 11 luglio 2025 – A lezione da Maurizio Sarri, nella cornice offerta da Castiglione della Pescaia. E' la giornata di formazione alla quale hanno partecipato nei giorni scorsi Gabriele e Francesco Pecoraro, allenatori dell'Olimpia Prato. I due misteri del club pratese di calcio giovanile hanno preso parte al corso (che prevedeva lezioni teoriche e analisi tattiche sul campo) tenuto proprio dall'allenatore della Lazio (campione d'Italia al timone della Juventus nel 201920 e vincitore dell'Europa League con il Chelsea). Un incontro che ha permesso ai partecipanti di ascoltare consigli e considerazioni di altri due docenti di Serie A: durante il corso sono infatti intervenuti anche Marco Giampaolo, ex-tecnico di Milan e Sampdoria, e Leonardo Semplici, che condusse la Spal dalla Serie C alla Serie A qualche stagione fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio, l'Olimpia Prato a lezione da Sarri, Giampaolo e Semplici

