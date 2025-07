Calcio | Liverpool ritira maglia numero 20 di Diogo Jota

Il Liverpool rende omaggio a Diogo Jota, ritirando la maglia numero 20 in memoria dell’attaccante tragicamente scomparso. Un gesto che sottolinea l’affetto e la riconoscenza del club nei confronti di un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei Reds. Questa decisione, presa con il consenso della famiglia, testimonia il valore di Jota come uomo e sportivo. Il club onorerà il suo ricordo a tutti i livelli, unendosi nel dolore e nella memoria.

Torino, 11 lug. (LaPresse) – Il Liverpool ha annunciato che ritirerà la maglia numero 20 in onore dell’attaccante Diogo Jota, tragicamente morto in un incidente stradale insieme al fratello André Silva. I Reds hanno preso la decisione dopo aver consultato la moglie di Jota, Rute Cardoso, e la sua famiglia. In un comunicato, il club ha dichiarato che il numero “verrà ritirato in onore e memoria di Diogo a tutti i livelli”, compresa la squadra femminile e l’intero settore giovanile. “Questa scelta – ha spiegato il Liverpool – è un riconoscimento non solo dell’immenso contributo che il nostro ragazzo portoghese ha dato ai successi in campo dei Reds negli ultimi cinque anni, ma anche del profondo impatto personale che ha avuto su compagni, colleghi e tifosi, e dei legami indelebili che ha costruito con loro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it