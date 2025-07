Calcio femminile Italia ai quarti di finale degli Europei 2025! Sconfitta indolore contro la Spagna a Berna

Il cammino della Nazionale italiana di calcio femminile agli Europei 2025 si conclude con una sconfitta indolore contro la Spagna a Berna, un risultato che non cancella il grande impegno delle azzurre. Nonostante l’eliminazione, il team ha dimostrato carattere e determinazione, lasciando dietro di sé un percorso ricco di speranze e potenzialità . Ora, si apre una nuova fase di crescita e ambizione per il futuro del calcio femminile italiano.

Si è conclusa con una sconfitta “indolore” il cammino della Nazionale italiana di calcio femminile nella fase a gironi degli Europei 2025 in Svizzera. Allo stadio ‘ Wankdorf ‘ di Berna, la compagine tricolore ha affrontato le campionesse del mondo della Spagna, nell’ultimo confronto del Gruppo B. Un match che, in contemporanea con l’altra sfida del girone tra Portogallo e Belgio (2-1 per le belghe), ha definito il quadro delle qualificate ai quarti di finale. Le iberiche e le nostre portacolori hanno tagliato il traguardo. La Roja, nella serata elvetica, si è imposta 3-1, facendo leva sulle proprie grandi qualità tecnicheindividuali, ma la formazione di Andrea Soncin non ha affatto sfigurato, mettendo impegno e dedizione nel corso dei 90? e confermando i miglioramenti dal punto di vista della personalità che hanno costellato l’ultimo biennio. 🔗 Leggi su Oasport.it