Calcio Europei donne | Italia ai quarti

Dopo 14 anni, l'Italia torna a brillare ai quarti di un Europeo femminile, dimostrando tenacia e determinazione. Nonostante una sconfitta contro la Spagna a Berna, le azzurre si sono classificate seconde nel girone B e ora si preparano alla sfida decisiva contro la Norvegia a Ginevra. La passione e il talento delle nostre ragazze ci hanno già regalato emozioni indimenticabili; ora, l’obiettivo è raggiungere nuove vette. La partita promette spettacolo!

23.04 Dopo 14 anni l'Italia torna ai quarti in un Europeo. Nonostante la sconfitta con la Spagna a Berna (1-3), le azzurre chiudono seconde nel girone B e mercoledì a Ginevra sfideranno la Norvegia. Nel 1° tempo subito traversa di Linari. Subito dopo,azzurre a segno con Oliviero che è la più lesta su un pallone vagante in area. Quasi immediato il pari spagnolo col bel gol di Athenea del Castillo su assist col tacco di Putellas al 14'. Nella ripresa la Spagna comleta la rimonta col tiro da fuori di Patri (49') e col tap-in di Gonzalez (91'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Internazionali d’Italia 2025, approdano ai quarti Alcaraz, Zverev e Draper - La giornata degli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2025 ha regalato emozioni intense. Carlo Alcaraz, Alexander Zverev e Jack Draper si sono qualificati per i quarti, mentre l'Italia applaude i suoi talenti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Europei calcio femminile, in campo Italia-Spagna e Portogallo-Belgio: in palio i quarti Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio-il-2-luglio-finale-il-27-gironi-quartisemifina Vai su Facebook

#Calcio #WEURO2025 Agli Europei femminili, questa sera alle 21:00 Italia-Spagna. Le azzurre inseguono l'accesso ai quarti di finale nell'ultima partita del girone contro le spagnole che sono già qualificate Vai su X

