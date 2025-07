Calcio è partita la stagione del Forlì | otto amichevoli in programma la prima contro il Sassuolo Primavera

Il calcio è pronto a ripartire, e il Forlì Calcio si prepara a scrivere una nuova entusiasmante pagina. Con otto amichevoli in programma, tra cui la prima contro il Sassuolo Primavera, i Galletti si sono ritrovati venerdì alle 16.30 presso il campo di Santa Maria Nuova, dando il via alla preparazione estiva. Un avvio carico di entusiasmo e sfide da affrontare con grinta e determinazione, pronti a stupire i tifosi e ripartire con rinnovata energia.

Primo giorno di scuola in casa Forlì Calcio con i galletti che in vista del prossimo campionato di serie C si sono ritrovati venerdì alle 16.30 presso il campo di Santa Maria Nuova dando il via alla preparazione estiva. Il vero nuovo inizio effettivo alle danze davanti ad oltre un centinaio di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it