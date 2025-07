Calcio a 5 il ' Pocho' resta in biancorosso dopo un impatto decisivo nella seconda metà di stagione

Protagonisti assoluti del calcio a 5 forlivese, portando talento e determinazione sul parquet. Dopo un impatto decisivo nella seconda metà della stagione, il “Pocho” resta in biancorosso anche per il prossimo campionato, confermando il suo ruolo chiave nel progetto del team. La sua presenza promette di infiammare ulteriormente le sfide di quest’anno, lasciando intuire che il meglio deve ancora venire per la squadra e i suoi tifosi.

Il Calcio a 5 Forlì conferma uno dei protagonisti assoluti dell’ultima annata: Ezequiel Martel Montoli continuerà a vestire la maglia biancorossa anche nella stagione 202526. Il talento argentino, arrivato lo scorso dicembre dal mercato degli svincolati, si è rapidamente imposto come uno degli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: stagione - calcio - pocho - resta

Calcio, finisce la stagione del Rimini: la Vis Pesaro espugna il Romeo Neri con un pirotecnico 3-4 - La stagione del Rimini si chiude amaramente con la sconfitta contro la Vis Pesaro, che espugna il Romeo Neri con un emozionante 4-3.

Calciomercato Roma - Accordo trovato con il Brighton: si tratta con Ferguson #ASRoma #CalciomercatoRoma #SerieA #brighton Vai su Facebook

Forlì, per il 'Pocho' Martel Montoli è rinnovo: l'argentino resta al centro del progetto biancorosso; Galeone: Scudetto? Il Napoli ha massacrato l’ultimo campionato, in estate ha cambiato poco: resta la squadra più forte; I grandi Campioni Azzurri: il pocho Lavezzi..

Calcio, Ibrahimovic resta al Milan per un'altra stagione - RaiNews - Calcio, Ibrahimovic resta al Milan per un'altra stagione L'attaccante più anziano della Serie A - Riporta rainews.it

Verona, Tudor: 'E' mancato cinismo, ma la stagione resta straordinaria ... - Ha condizionato entrambe le squadre: nel secondo tempo c’è stato davvero poco calcio. Come scrive calciomercato.com