Calciatore pagato con assegno sospetto | interviene la Procura Federale

La vicenda del calciatore casertano Mario Giannini, pagato con un assegno sospetto, ha attirato l’attenzione della Procura Federale. L’intervento delle autorità apre nuovi interrogativi sulla trasparenza e la legalità nel calcio giovanile, sollevando un’onda di preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. La questione si fa sempre più intricata: cosa si nasconde dietro questa operazione finanziaria? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa delicata indagine.

Anche la Procura Federale ha deciso di accendere i riflettori sulla vicenda del calciatore casertano Mario Giannini, classe 2001 residente a Mondragone, calciatore de L’Aquila, ma ceduto in prestito alla società U.S. Il giovane – secondo quanto denunciato da lui stesso ai carabinieri insieme. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: calciatore - procura - federale - pagato

Fiorentina: indagato giovane calciatore per l’incendio al Viola Park. Sarà ascoltato dalla Procura per i minori - Fiorentina sotto i riflettori: un giovane calciatore è indagato per l’incendio al Viola Park, causato da un asciugacapelli dimenticato acceso.

Scommesse su siti illegali, indagati calciatori di Serie A; Fagioli chiese aiuto per pagare i debiti: i nomi dei 31 calciatori che hanno fatto bonifici per lui; Scommesse su siti illegali, indagati 12 calciatori di Serie A: da Fagioli a Tonali, Paredes, Bellanova e McKen.

Scommesse, la Procura Federale ha deferito i calciatori Pastina, Forte ... - I calciatori coinvolti, Christian Pastina, Francesco Forte, Gaetano Letizia ed Enrico Brignola avrebbero violato gli articoli 4, comma ... gianlucadimarzio.com scrive

Caso scommesse nel calcio: il procuratore federale deferisce Pastina ... - Caso scommesse, il procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale i calciatori Pastina, Forte, Letizia e Brignola. Lo riporta fanpage.it