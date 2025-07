Calci e pugni ai medici del pronto soccorso Arrestato dai carabinieri un cittadino straniero L’aggressione all’ospedale di Cassino

Una notte di tensione e paura al Pronto Soccorso di Cassino, dove un cittadino straniero ha scatenato un atto di violenza contro i medici in servizio, lasciando dietro di sé feriti e sconcerto. La tempestiva intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto dell’aggressore, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale garantire sicurezza e rispetto negli ospedali. La violenza improvvisa scuote l’intera comunità, che si chiede come prevenire simili episodi in futuro.

Una drammatica aggressione è avvenuta ieri presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Santa Scolastica" di Cassino, dove un uomo di origine uzbeka ha attaccato due medici in servizio, causando loro lesioni. L'aggressore, regolarmente residente in Italia, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Cassino. La Violenza Improvvisa. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo, che era in attesa di essere visitato, ha improvvisamente perso il controllo e ha cominciato a colpire violentemente un medico. L'attacco è avvenuto durante l'attività di triage, mentre il professionista stava cercando di assistere il paziente.

