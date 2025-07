Calano gli incassi degli hotel a Venezia | previsione -20% di fatturato

Gli incassi degli hotel a Venezia registrano un calo, con una previsione di 20 milioni di euro di fatturato per il 2025. Dopo un biennio di ripresa post-pandemia e i record del 2024, il settore turistico-ricettivo veneziano sembra attraversare una fase di rallentamento, riflettendo un trend in evoluzione anche in altre città d’arte. È il momento di analizzare le cause di questa inversione di tendenza e individuare strategie per rilanciare il turismo nel cuore della Serenissima.

Il comparto turistico-ricettivo veneziano rallenta, mostrando un'inversione di tendenza dopo il biennio post-covid 2022-2023, che aveva registrato una forte spinta alla ripresa, e dopo i record del 2024. Il 2025 a Venezia, al pari di altre città d'arte, sembra aprire una nuova fase, come si era. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

