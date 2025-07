Cade vicino al letto del fiume Stura a Venaria Reale uomo soccorso e trasportato in ospedale

Un incidente vicino al letto del fiume Stura a Venaria Reale ha coinvolto un uomo vittima di una caduta improvvisa. La scena, avvenuta venerdì 11 luglio 2025, si è svolta nei pressi del ponte pedonale di via Perino, dove il malcapitato ha perso l’equilibrio. Soccorso tempestivamente dai sanitari, è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Un episodio che ricorda quanto sia importante prestare attenzione ai pericoli nascosti anche nelle zone più tranquille.

