Cade con lo scooter in via Aurelia Sud | grave 79enne

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio in via Aurelia Sud, dove un uomo di 79 anni ha perso il controllo dello scooter, finendo a terra in modo violento. La scena ha suscitato preoccupazione tra i passanti e le autorità sono già intervenute sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma le prime notizie parlano di ferite serie. La sicurezza stradale rimane una priorità assoluta in questa zona trafficata.

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 11 luglio, in via Aurelia Sud, in zona Porta a Mare. Secondo quanto si apprende, erano circa le 14.30 quando un uomo di 79 anni ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava, finendo per cadere a terra e battere la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

