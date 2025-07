caccia dal suo ristorante i turisti israeliani inneggiando a gaza indagato un libanese residente in spagna video

Un episodio sconcertante scuote il mondo della ristorazione: in un ristorante spagnolo, un uomo, presumibilmente libanese, ha inveito e allontanato turisti israeliani, gridando insulti e inneggiando alla Palestina. Un gesto che ha lasciato tutti senza parole, sollevando domande sulla tolleranza e la gestione dei conflitti anche in ambienti di svago. Ma cosa spinge a reagire così in un luogo di relax? La risposta potrebbe essere più complessa di quanto sembri...

A Spanish restaurant just kicked Israelis out berating and swearing at them about killing Palestinians. They’re clearly an older group of tourists simply on holiday. None of the other customers said anything. I don’t know what’s worse. pic.twitter.comBufWr0TgmO — Heidi Bachram?? (@HeidiBachram) July 9, 2025 «Figli di putt***, ammazzate i palestinesi e poi venite qui in vacanza. Palestina libera!». Con queste “parole”, urlate davanti a clienti esterrefatti, Samir Slim – ristoratore di origini libanesi e titolare di tre locali a Vigo, nella Spagna galiziana – ha cacciato dal suo ristorante un gruppo di turisti israeliani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it