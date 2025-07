Buongiorno notte | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera su Rai 3, alle ore 21:20, non perdete "Buongiorno, notte", un film intenso e coinvolgente di Marco Bellocchio. Basato sul libro di Anna Laura Braghetti, il film ripercorre gli eventi drammatici del rapimento di Aldo Moro, offrendo uno sguardo profondo e toccante sulla tragica vicenda delle Brigate Rosse. Scopriamo insieme trama, cast e curiosità di un’opera che rimane ancora oggi un punto di riflessione imprescindibile.

Buongiorno, notte: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, venerdì 11 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Buongiorno, notte, film del 2003 diretto da Marco Bellocchio. La trama è ripresa liberamente dal libro del 1998 Il prigioniero della ex brigatista Anna Laura Braghetti, dove si narra del rapimento, della detenzione e dell'omicidio, da parte delle Brigate Rosse, di Aldo Moro, fatti avvenuti nel 1978. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Attraverso un resoconto che mescola la narrazione del romanzo con documenti televisivi originali dell'epoca, il regista rievoca il dramma umano dello statista Aldo Moro e il dubbio che si era fatto strada in Chiara, una delle brigatiste.