Buongiorno notte | la storia vera dietro il film di Marco Bellocchio

di approfondire le motivazioni e le emozioni dei protagonisti, svelando una realtà complessa e spesso nascosta. Questo film non è solo un racconto storico, ma un viaggio nel cuore di un'Italia attraversata da tensioni e ideali forti. Scopriamo insieme la vera storia dietro "Buongiorno, notte", un’opera che invita a riflettere sui sacrifici e sulle ambiguità di un’epoca cruciale della nostra memoria collettiva.

Buongiorno, notte, del 2003, diretto da Marco Bellocchio, è uno dei film più intensi e personali del regista, nonché una delle sue opere più discusse. Il film affronta un capitolo cruciale della storia italiana: il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse nel 1978. Tuttavia, lo fa da una prospettiva inedita e intimista, scegliendo come punto di vista quello di una giovane terrorista, Chiara, figura fittizia ispirata a membri reali del commando. Con questo film, Bellocchio non cerca tanto la ricostruzione storica quanto l’indagine psicologica e simbolica di un’epoca lacerata da contraddizioni ideologiche e morali. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

