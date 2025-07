Bun Hay Mean com'è morto e perché non si tratterebbe di suicidio | Stava provando a recuperare il suo telefono

Il tragico decesso del comico francese Bun Hay Mean, avvenuto a Parigi il 10 luglio, ha suscitato grande scalpore e interrogativi. Philippe Delmas, produttore dell'artista, ha chiarito che si trattò di un incidente, escludendo l'ipotesi di suicidio. Le autorità continuano le indagini per fare luce sulle circostanze di questa tragedia. Cosa si nasconde dietro questa terribile vicenda? Scopriamolo nel seguito.

Il produttore Philippe Delmas spiega le cause della morte di Bun Hay Mean, il comico francese deceduto a Parigi il 10 luglio dopo una caduta dall'ottavo piano di un palazzo. Secondo lui, non si tratterebbe di suicidio: "È stato un incidente deplorevole". Nel frattempo, proseguono le indagini della procura. 🔗 Leggi su Fanpage.it