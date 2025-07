Bufera in Italia trasferimento del bomber irregolare | denuncia dell’agente al Coni

L'estate del calcio italiano si infiamma con una nuova bufera: un trasferimento irregolare di un noto bomber finisce sotto accusa, sollevando dubbi e polemiche. L'agente coinvolto ha denunciato l'intera vicenda al CONI, alimentando tensioni e scenari preoccupanti nel panorama sportivo. Mentre il campionato resta fermo, le questioni di trasferimenti e irregolarità sono al centro dell'attenzione. La vicenda promette di scuotere ancora di più il mondo del pallone italiano.

Una importante società del campionato italiano finisce sotto accusa, irregolarità nel trasferimento: scenari preoccupanti Anche con il campionato, per forza di cose, fermo, l’estate calcistica italiana rimane piuttosto calda. Per le vicende della sessione di trattative che vi stiamo raccontando sulle pagine di Calciomercato.it, naturalmente, ma non soltanto per questo. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Come spesso accade, bisogna seguire con notevole attenzione anche che cosa accade sul fronte della giustizia sportiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it