Bucciantini | Jashari? E’ un giocatore molto promettente

Marco Bucciantini, ai microfoni di Radio Rossonera, ha parlato della trattativa del Milan per il giovane Ardon Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bucciantini: “Jashari? E’ un giocatore molto promettente”

Milan, Bucciantini: “Non chiamatelo Allegri-bis, serve un acquisto per reparto” (ESCLUSIVA); Bucciantini: Ogni volta che mi chiedono 'ma il prezzo è giusto?' direi no, ma non ho dubbi sul...; Calciomercato Milan, Bucciantini garantisce per Jashari!.

Milan, guerra di nervi per Jashari: accordo col giocatore, manca l'ok del Bruges - Offerta totale da 37 milioni ma il sì finale non è ancora arrivato: il centrocampista non vede l’ora di chiudere e unirsi ai rossoneri di Allegri ... Riporta msn.com

Bucciantini: "Il miglior cambio che aveva il Napoli oggi è ... - MSN - Infine Bucciantini ha concluso: "Il Napoli ha giocatori molto diversi da quelli che sostituiscono: un esempio è Raspadori, che spesso sostituisce il centrocampista camerunense Anguissa o Simeone ... Secondo msn.com